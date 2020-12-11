Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева обескуражила необычными кадрами с пикантным послевкусием

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 30-летней певицы в Инстаграм опубликовано свежее видео, в котором Надя предстала в соблазнительном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, девушка устроила горячее испытание для "тиктокеров": Надя предстала перед камерой в белой рубашке, под которой был короткий топ-бюстгальтер, и серых леггинсах. Артистка расстегнула несколько пуговок и провела перед собой зеркальным экраном, будто "рентгеном", на котором показала себя уже не в столь целомудренном прикиде. На экране Дорофеева была в дерзком ультракоротком топе с ремнями и шортиках, которые скорее напоминают трусы, черного цвета. Будто ангел и демон сражались за Надю.

В конце становится понятно, что второй победил. Дорофеева в вызывающем образе повернулась к камере спиной, блеснув упругим "орешком".

"горячо 🥵🔥", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Что-то у нее крышак поехал"



"Надюш вам красиво с хвостиками💋"

"Мне не интересно как в музее - смотреть можно, трогать нельзя"

"Круто получилось"

"Надя Дорофеева ты самая лучшая"

Ранее мы сообщали, в Сети комментируют любопытный фотоколлаж с Надей, где она предстала с макияжем и без. На всех кадрах Дорофеева была в золотистой рубашке, с собранными назад волосами.

Красотке "вытерли" глаза и губы: яркости звезда, конечно, лишилась, но зато проявилась некая нежность.

"Какие щёчки)))"; "без макияжа даже лучше"; "я и не заметил отличия"; "Без косметики (ужас", - по-разному отреагировала публика.

Напомним, что игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении: "Хочу поскорее...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показалась на публике в лифчике и трусах, толпа взвыла: "Очень пошло".