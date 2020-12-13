Известная певица Надя Дорофеева показала себя в необычном образе

На кадрах Надя сидит в черном мини-платье сидела кресле. Красотка находилась возле курочки, которая стояла рядом на стуле. Волосы у Дорофеева были распущенными, а образ красотка дополнила ярким макияжем. На других кадрах звезда уже позировала вместе с двумя мужчинами, один из которых Позитив. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Добрый вечер. Годный год уже очень скоро!", - написал администратор.

Сообщалось, что экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась милым фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Облачившись в короткое платье Дорофеева взяла Зеленского под руку, а Владимир Александрович не устоял перед красотой певицы и одарил ее лучезарной улыбкой.

Мы писали, что Надя Дорофеева после выступления в финале «Танців з зірками» показала себя за кулисами и поделилась своими впечатлениями.

Надя рассказала, что поставила всем парам 10-ки, но хотела поставить еще больше, так ее впечатлило их трудолюбие.

«Who run the world? GIRLS!! Девиз вчерашнего финала «Танців з зірками». Вчера всем парам я ставила 10-ки, но хотелось ставить выше, потому что пройти этот проект и оказаться в финале - крайне трудно физически и психологически. Поздравляю всех с грандиозным финалом!!», - написала певица.

Напомним, Дорофеева перед зеркалом похвасталась новым имиджем, озадачив пикантной деталью

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