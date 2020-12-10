Популярна українська співачка Надя Дорофєєва спокусила шанувальників, виконавши запальний танець на камеру

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Хлопців, я в кайфі від усіх ваших відосів в Тік-струм! Дякую, дивлюся радію і нагадую, що зараз йде конкурс на кращий кавер і кращий танець на пісню «gorit», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дорофєєва в облягаючому вбранні, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. Разом з тим знаменитість елегантно рухається, що привело в захват її чоловічу частину шанувальників.

"Чистий кайф», «це пожежа», «нереальний і красивий образ», «очманіла», «круто», «супер виглядаєш», «богиня», «ти мені снишся вже ночами», «вогняна красуня», «обережно, вогняна Надія», "захоплююся своєю фігурою", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розпалила "смачним" образом

Надя позувала в чорно-білій сукні, зона декольте якої гідна пензля художника. Спокусливий виріз з Близького ракурсу не помітить хіба що сліпий.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті: "Хочу скоріше...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва здалася на публіці в ліфчику і трусах, натовп завила: "дуже пішло".