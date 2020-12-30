Популярная украинская певица Надя Дорофеева огорошила поклонников, показавшись в мини-платье и с бокалом в руках

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«С кем будете встречать Новый Год?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дорофеева позирует в черном мини-платье и с бокалом в руках, томно поглядывая в камеру. Также в кадре заметна надпись, рассказывающая о том, без чего нет настоящей вечеринки.

«Тебя завтра такое ждет от фан-клуба», «хорошего отдыха тебе, Надюша!», «красотка», «Надя, с Наступающим тебя Новым годом!», «лучшая в мире певица Украины. Наконец-то красивая девушка!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что певица и экс-участница "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой в компании других звезд

Дорофеева блистала в двух облегающих платьях, схожих по крою, но разных цветов. Наряды оголяли стройные ножки и плечи звезды. На общем снимке певица была в компании Ивана Дорна, своего коллеги Алексея Завгороднего (Позитив), хип-хоп-исполнительницы Alyona Alyona и других известных личностей.

На другом снимке красотка была вместе со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом.

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