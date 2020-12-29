Певица и экс-участница "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой в компании других звезд

Известная артистка приняла участие в записи новогоднего шоу «Годный Год. Антикризис», который выходит на канале певца Ивана Дорна, пишет Politeka.net.

Дорофеева блистала в двух облегающих платьях, схожих по крою, но разных цветов. Наряды оголяли стройные ножки и плечи звезды.

На общем снимке певица была в компании Ивана Дорна, своего коллеги Алексея Завгороднего (Позитив), хип-хоп-исполнительницы Alyona Alyona и других известных личностей.

На другом снимке красотка была вместе со своим мужем, певцом Владимиром Дантесом.

"Зовите друзей и смотрите возвращение любимого новогоднего шоу «Годный Год. Антикризис» на YouTube-канале @dorn_ivan

Необычный юмор, неожиданные музыкальные коллаборации и праздничное настроение ✨", - написала Надя.

За два часа пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"ДОРОФЕЕВА горит везде😍🔥", "Ты своей песней подняла настроение❤️🙌", "Это очень круто😻", "Мне очень зашёл выпуск❤️", "Я смотрела, было смешно 😂😂", "Красивые", "Надюша такая прикольная.🤭", "С большим удовольствием будем смотреть 🎉🎄💋", "Действительно годно 👌", "Теперь и новогоднее настроение появилось❤️🔥", "Малышка наша❤️❤️❤️", "Ох как ты зажгла🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева позировала в топе и штанах. Образ красотка дополнила маской, которую натянула почти до глаз. Видно, что Дорофеева довольна, певица почти закрыла глаза на снимке, пока ее фотографировал Дантес. В одной руке звезда держала бумаги, а во второй - чемодан.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике, Никитюк поддержала

А еще Politeka сообщала, что красотка-двойник Дорофеевой взбудоражила фантазии сочным лакомством, Потап будет в восторге

Также Politeka писала, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах