Известная певица Надя Дорофеева показала себя в аэропорту

На фото Надя позирует в топе и штнах. Образ красотка дополнила маской, которую натянула почти до глаз. Видно, что Дорофеева довольна, певица почти закрыла глаза на снимке, пока ее фотографировал Дантес. В одной руке звезда держала бумаги, а во второй - чемодан. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Почти долетели, но еще нет", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был опубликован в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Фантастическая, заставляет залипнуть".

Мы писали, что экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева свела с ума дерзким образом.

Так, Надя продемонстрировала стройную фигурку в топе и ультракоротких шортиках из черного латекса. Материал выгодным образом обтянул ее упругие прелести - от "торчащего" бюста может пойти голова кругом. На плечи знойная блондинка накинула курточку, вздернув руки вверх и коснувшись пальцем пухлых губ.

Сообщалось, что Ирина, супруга певца Дмитрия Монатика, раскрепостилась перед камерой, показав свою пышную красоту.

Ирина покрутилась перед камерой в различных образах - один "вкуснее" другого. Самым соблазнительным, наверно, стал наряд из черного кружевного топа и такого же цвета юбки-миди. Улыбающаяся девушка с пышной прической, ярким макияжем, в небрежно зашнурованных ботинках раскованно сидела на стуле.

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