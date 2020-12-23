Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева впечатлила роскошным видом, не сдержав эмоций к звездному красавчику

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«2020й – почти проехали», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной снимке видно Дорофееву, которая прижалась к звездному красавчику, катаясь при этом на мотоцикле. Среди тех, кто прокомментировал фотографию, оказался и муж звезды Владимир Дантес, который отправил стикеры в виде пожара.

«Вау, цвета огонь», «следующая остановка – 2021-й», «это пожар, Надя! Особенно неоновая подсветка», «фотка просто бомба», «будем врываться в 2021-й», «бежим навстречу 2021 году, с вашей музыкой в наушниках», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица удивила новой внешностью рядом со своим продюсером Потапом в шоу "Вечерний квартал"

Надя и Алексей Потапенко (настоящее имя продюсера) оказалась за одним столом с другими коллегами по шоу-бизнесу: Дмитрием Монатиком, Натальей Могилевской и руководителем "Квартала 95" Евгением Кошевым. Другие звезды внимательно изучали листы со сценарием, пока Потап озвучивал свои реплики.

Напомним, как растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу

Как сообщала Politeka, разукрашенная Дорофеева показала свою красоту максимально близко.

Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе свела с ума откровенным образом