Украинская певица удивила новой внешностью рядом со своим продюсером Потапом в шоу "Вечерний квартал"

Как пишет Politeka.net, звезды стали приглашенными гостями актеров студии "Квартал 95" и уже репетируют новый юмористический номер. Артистка не удержалась, сняла процесс на камеру и выложила видео на своей странице в "Инстаграм".

Надя и Алексей Потапенко (настоящее имя продюсера) оказалась за одним столом с другими коллегами по шоу-бизнесу: Дмитрием Монатиком, Натальей Могилевской и руководителем "Квартала 95" Евгением Кошевым. Другие звезды внимательно изучали листы со сценарием, пока Потап озвучивал свои реплики.

Отдельного внимания заслуживает внешность Дорофеевой, которая на этот раз заплела волосы в четыре тугие африканские косички: две черные и две белые. Она надела темный костюм с огромным декольте и прозрачной сеточкой на поясе, которая подчеркнула ее осиную талию. Особого лоска образу певицы придали большие круглые серьги и медальон на цепочке, который привлек внимание к ее бюсту. Увидев телефон, Потап не смог устоять от того, чтобы поиграть на камеру.

Надежда опубликовала в сториз кадр из лифта, на котором запечатлена в таком же виде. Она томно закрыла глаза, схватившись за поручни у зеркала.

На своей странице исполнительница также поделилась важным достижением в сольной карьере:

"Ребятаааааа!!!! 10 МИЛЛИОНОВ у клипа “gorit” ! Я в кайфе!!!!!!!!!".

Пользователи сети восхитились успехами Дорофеевой в комментариях:

"Девочка огонь"; "Ты заслужила ❤️🔥 Дальше больше 😻❤️"; "Ну два огня в кадре, это слишком 😻🔥"; "Ну это песня пушка, каждыми днями пою и слушаю ее 😻🙈❤️"; "Ждём новый разрыв!!!!!❤️"; "И я в кайфе"; "Ты так долго этого ждала 💔 Безусловно достойно".

Напомним, как растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу

Как сообщала Politeka, разукрашенная Дорофеева показала свою красоту максимально близко.

Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе свела с ума откровенным образом