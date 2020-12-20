Популярная украинская певица Надя Дорофеева покорила фанатов, показав безупречное лицо крупным планом
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в Instagram.
«Мои глаза тебе все скажут», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Дорофеева позирует у гримера, который доводит до идеала и без того красивое лицо. При этом знаменитость эффектно «стреляет» глазами в кадр.
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«Надя, это очень опасный приём!», «потрясающие глаза», «насколько же они у тебя красивые», «твои глаза просто космос», «ну просто огонь», «от тебя так и веет красотой», «невероятная», «горит моя душа», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что легендарная украинская певица Надя Дорофеева покорила фанатов, изумив фигурой в латексном наряде
«Robo girl «Gorit» - 9 млн», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии Дорофеева позирует в латексном наряде, который минимально прикрывает ее безупречную фигуру. Образ красотка дополнила безупречной укладкой и очками.
Напомним, со скандала стартовал новый сезон "Голос країни" с Тиной Кароль и Дорофеевой.
Как сообщала Politeka, шаловливая Надя Дорофеева в трусах взбодрила соблазнительными позами: "Завидуйте тихо".
Также Politeka писала, что счастливая Дорофеева в дерзком мини оголила пикантную часть тела и развлеклась с Позитивом.