Популярная украинская певица Надя Дорофеева покорила фанатов, показав безупречное лицо крупным планом

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице красотки в Instagram.

«Мои глаза тебе все скажут», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дорофеева позирует у гримера, который доводит до идеала и без того красивое лицо. При этом знаменитость эффектно «стреляет» глазами в кадр.

«Надя, это очень опасный приём!», «потрясающие глаза», «насколько же они у тебя красивые», «твои глаза просто космос», «ну просто огонь», «от тебя так и веет красотой», «невероятная», «горит моя душа», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что легендарная украинская певица Надя Дорофеева покорила фанатов, изумив фигурой в латексном наряде

«Robo girl «Gorit» - 9 млн», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Дорофеева позирует в латексном наряде, который минимально прикрывает ее безупречную фигуру. Образ красотка дополнила безупречной укладкой и очками.

Напомним, со скандала стартовал новый сезон "Голос країни" с Тиной Кароль и Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, шаловливая Надя Дорофеева в трусах взбодрила соблазнительными позами: "Завидуйте тихо".

Также Politeka писала, что счастливая Дорофеева в дерзком мини оголила пикантную часть тела и развлеклась с Позитивом.