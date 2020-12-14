Стали известны имена тренеров шоу «Голос країни – 11», который стартует на телеканале «1+1»

Как сообщает Politeka.net, имена звезд объявили на официальном аккаунте шоу в Инстаграм. Ранее в сети уже сливали прогнозы, которые оказались точными.

«Новыми тренерами «Голоса країни -11» стали топовые украинские звезды: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, артистка DOROFEEVA, которая со своим сольным треком вошла в ТОП-100 мирового Shazam, артист и продюсер MONATIK и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник», - сообщили авторы аккаунта.

Ведущими шоу остались Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Стоит отметить, что объявление тренеров вызвало настоящий скандал в комментариях. Поклонники шоу не могли поверить, что Дана Балана не будет в новом сезоне проекта. Впрочем, фанаты Тины Кароль остались довольными тем, что артистку не убрали из судейского кресла.

«Так, стоп. Во-первых, какие такие разные музыкальные стили вы там насочиняли? Это все поп! Для чего этот блеф про четыре уникальных стиля», «А где Дан?», «Что случилось с Даном Баланом», «И вы считаете, что этот сезон будет лучше 9-10? Нет!», «Тина ♥, но вы конечно расстроили», «Какие ставки? С кем в этом году будет играть любовь Кароль?», «где Дан??? Какой Винник????», «Ааааа класно Тинка наша любима», - пишут пользователи сети.

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