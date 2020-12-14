Екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно гучно почала сольну кар'єру, звела з розуму

Як повідомляє Politeka.net, на одній зі сторінок в Instagram з'явилося відео, на якому грайлива Дорофєєва танцювала в розкішному вбранні. Як відомо, Надя любить пікантні стильні речі з вирізами в незвичайних місцях. Цього разу красуня була одягнена в концертні труси, до яких були прикріплені штанини. Пікантності образу додавали хвости на голові у співачки.

"А може назавжди",-підписали відео автори фан-аккаунта.

За короткий час пост подивилися майже 80 тисяч осіб. У коментарях були як компліменти, так і негативні коментарі. Деякі порахували, що Дорофєєва копіює стиль Насті Каменських.

"Ла Ла ла ла... у мене в голові порожнеча...ла ла ла", "офігенно", "жах і маячня", " чому одягається як Настя Каменських? Образ цей приївся вже! А решта все супер)», «Забрала одяг у Каменських», «у заклинило», «у Наді свій образ, з ним ніхто не зрівняється з шоу бізнесу. Заздріть тихо, такій як Дорофєєва Надя і в підметки ніхто не йде. Володіти такою харизмою, красою, відмінним голосом, без фонограми, розумом не кожному дано», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що томна Дорофєєва ефектно зігнулася на камеру, позбавивши чоловіків спокою: «чистий кайф».

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