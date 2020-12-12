Український співак Дмитро Монатік похвалився досягненнями своїх підопічних

Як передає Politeka.net, відповідний кадр з'явився на Instagram-сторінці артиста.



"Бути ритмоловами набагато яскравіше!",- повідомив співак у підписі до посту.

На опублікованому кадрі співак постав компанії свої талановитих вихованок: Ніно Басілі і Ліди Лі.



Судячи з виразом обличчя, Монатік залишився задоволеним нагородами і прогресом своїх протеже.

Шанувальники не скупилися на схвальні слова на адресу свого улюбленця, а деякі навіть порівняли молоді обдарування вже з відомими співачками Марув і Христиною Сі.

"Дайте Монатіку хоч потримати нагороду", " Красава!!!! Розвитку і здоров'я", Все круто, але навіщо цих молодих артистів дівчат одягати, як Мадонну в 50 років ?! На Голосі вони взяли голосом, для чого їх роздягати відразу?",- писали під постом Монатіка.

Раніше продюсер Нателла Крапівіна розповіла про те, як Дмитро Монатік змінив свою зовнішність заради слави. За її словами батько Вагіф Алієв допоміг молодому музиканту зробити голлівудську посмішку і дав 10 тисяч доларів на зуби.

Нагадаємо, що щасливий Монатік після чуток про вагітність дружини поділився особистим фото « "новий ритм".

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка переплюнула Моніку Беллуччі, задерши сукню в розкутій позі:"так, розумію Діму".

Також Politeka писала, що розпалений Монатік публічно зробив коханій жінці пропозицію: "Вау!".



