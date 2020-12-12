Украинский певец Дмитрий Монатик похвастался достижениями своих подопечных

Как передает Politeka.net, соответственный кадр появился на Instagram-страничке артиста.



"Быть ритмоловами намного ярче!", - сообщил певец в подписи к посту.

На опубликованном кадре певец предстал компании свои талантливых воспитанниц: Нино Басили и Лиды Ли.



Судя по выражению лица, Монатик остался довольным наградами и прогрессом своих протеже.

Поклонники не скупились на лестные слова в адрес своего любимчика, а некоторые даже сравнили молодые дарования уже с известными певицами Марув и Кристиной Си.

"Дайте Монатику хоть подержать награду", "Красава!!!! Развития и здоровья", Все круто, но зачем этих молодых артистов девушек одевать, как Мадонну в 50 лет ?! На Голосе они взяли голосом, для чего их раздевать сразу?", - писали под постом Монатика.

Ранее продюсер Нателла Крапивина рассказала о том, как Дмитрий Монатик изменил свою внешность ради славы. По ее словам отец Вагиф Алиев помог молодому музыканту сделать голливудскую улыбку и дал 10 тысяч долларов на зубы.

Напомним, что счастливый Монатик после слухов о беременности жены поделился личным фото: «Новый ритм».

Как сообщала Politeka, жена Монатика переплюнула Монику Беллуччи, задрав платье в раскованной позе: "Да, понимаю Диму".

Также Politeka писала, что разгоряченный Монатик публично сделал любимой женщине предложение: "Вау!".



