Українська зірка Тіна Кароль заінтригувала підготовкою до нового шоу

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці Тіни в Instagram опублікували відео з гриммерки, яке Кароль викладала в своїх сторіс. Співачка з незвичайною ретро-зачіскою сиділа в кріслі, поки візажист робила їй вилиці за допомогою бронзатора.

"Наша Богиня!",- підписали відео автори аккаунта.

За день пост подивилися майже п'ять тисяч разів. У коментарях стали обговорювати новий образ Кароль, а також проект «Голос країни», до зйомок в якому, найімовірніше, і готувалася Тіна.

"Що це за перцевий балончик? Поясніть мені будь ласка, а то я трохи далека", "Богиня" "на зйомках голосу?", "Там Каменських щось знімала. Боже, тільки не з нею", " готується до зустрічі з Даником, красива така», «ще до балу далеко, але королева вся на взводі», «головне пам'ятати про своїх...Все зняти і викласти», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що на відео Тіна позувала в сукні або халатику з дуже глибоким декольте. Було видно, що під наряд артистка не стала надягати нижню білизну. На голові у неї красувалася зелена пов'язка, яка їй дуже пасувала.

Сама Тіна не стала розкривати секрет, промовчавши, до якого шоу вона готується.

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