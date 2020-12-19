Легендарная украинская певица Надя Дорофеева покорила фанатов, изумив фигурой в латексном наряде

Как рассказывает Politeka, фотография была размещена на странице знаменитости в Instagram.

«Robo girl «Gorit» - 9 млн», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Дорофеева позирует в латексном наряде, который минимально прикрывает ее безупречную фигуру. Образ красотка дополнила безупречной укладкой и очками.

«Поющие трусы отдыхают», «шикарная», «очень красивая», «просто бомба», «роскошный вид», «безупречная красота», «Надя молодец», «Это застёжка-молния в любопытном месте?)», «ты просто умница», – пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская певица Надя Дорофеева с новым цветом волос и стрижкой рассказала о переменах в своей жизни и присоединилась к Тине Кароль и другим на шоу «Голос країни»

«Он изменил мою жизнь и зарядил меня невероятной энергией, которой я делюсь со своими слушателями и зрителями, а теперь буду рада поделиться с командой DOROFEEVA в 11 сезоне «Голос країни», - написала она.

Напомним, со скандала стартовал новый сезон "Голос країни" с Тиной Кароль и Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, шаловливая Надя Дорофеева в трусах взбодрила соблазнительными позами: "Завидуйте тихо".

Также Politeka писала, что счастливая Дорофеева в дерзком мини оголила пикантную часть тела и развлеклась с Позитивом.