Популярная украинская певица Надя Дорофеева с новым цветом волос и стрижкой рассказала о переменах в своей жизни и присоединилась к Тине Кароль и другим на шоу «Голос країни»

Как сообщает Politeka.net, бывшая солистка «Время и стекло» поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Надя рассказала о том, что в уходящем году с ней произошла кардинальная перезагрузка.

«Он изменил мою жизнь и зарядил меня невероятной энергией, которой я делюсь со своими слушателями и зрителями, а теперь буду рада поделиться с командой DOROFEEVA в 11 сезоне «Голос країни», - написала звезда.

Она добавила, что будет рада работать в этом проекте наряду с другими звездами: Тиной Кароль, Дмитрием Монатиком и Олегом Винником.

Дорофеева также поделилась снимками, на которых она позирует в кресле тренера. Для появления на шоу певица выбрала стильный черно-белый пиджак, оставив его открытым нараспашку. Под ним можно увидеть черный бюстгальтер красотки.

Также на фото можно увидеть, что Надя теперь полностью перекрасилась в блонд, а также сделала челку.

Поклонники артистки активно комментируют ее пост.

«От тебя не оторвать глаз», «Очень похожа на Тину Кароль в юности», «Нет слов, чтобы описать образ твой», «Ты будешь королевой на этом шоу», «Молодая Тина Кароль», - пишут люди.

Напомним, со скандала стартовал новый сезон "Голос країни" с Тиной Кароль и Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, шаловливая Надя Дорофеева в трусах взбодрила соблазнительными позами: "Завидуйте тихо".

Также Politeka писала, что счастливая Дорофеева в дерзком мини оголила пикантную часть тела и развлеклась с Позитивом.