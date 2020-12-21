Необычный кадр облетел Сеть - публика встала на "защиту" экс-солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой

Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм 30-летней певицы опубликовали провокативное фото, на котором она предстала в компании с двумя красавчиками в полицейской форме.

Ярко накрашенная Дорофева была в развратном мини-платье розового цвета с соблазнительной зоной декольте. Судя по всему, красотка не надела лифчик.

Бородатые парни в форме, все в татуировках, скрутили ей руки за спину и немного нагнули вперед. Мученическое выражение лица Нади стоит всяких похвал - ее актерскому мастерству можно только поаплодировать.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Не наказывай она хорошая 🤗💓🌟🎶🌹"

"наказана"

"Красотка😍"

Ранее мы сообщали, Дорофеева опубликовала видео, в котором показала лицо крупным планом.

Так, стилист "колдовал" над и так безупречной внешностью звезды, доводя каждую деталь до идеала. Надя, тем временем, шаловливо "стреляла" глазками.

«Мои глаза тебе все скажут», - коротко говорится в сообщении.

«Надя, это очень опасный приём!», «потрясающие глаза», «насколько же они у тебя красивые», «твои глаза просто космос», «ну просто огонь», «от тебя так и веет красотой», «невероятная», «горит моя душа», - отреагировали поклонники.

Кроме того мы писали, что Дорофеева эпатировала публику латексным костюмом, будто срисованным из фантастических романов. Девушка показала себя в полный рост в ультракоротком топе и шортиках, сверкнув стройной фигуркой. Также на ней были необычные босоножки на высокой платформе.

Напомним, со скандала стартовал новый сезон "Голос країни" с Тиной Кароль и Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, шаловливая Надя Дорофеева в трусах взбодрила соблазнительными позами: "Завидуйте тихо".

Также Politeka писала, что счастливая Дорофеева в дерзком мини оголила пикантную часть тела и развлеклась с Позитивом.