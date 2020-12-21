Необычный кадр облетел Сеть - публика встала на "защиту" экс-солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой
Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм 30-летней певицы опубликовали провокативное фото, на котором она предстала в компании с двумя красавчиками в полицейской форме.
Ярко накрашенная Дорофева была в развратном мини-платье розового цвета с соблазнительной зоной декольте. Судя по всему, красотка не надела лифчик.
Бородатые парни в форме, все в татуировках, скрутили ей руки за спину и немного нагнули вперед. Мученическое выражение лица Нади стоит всяких похвал - ее актерскому мастерству можно только поаплодировать.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
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"Не наказывай она хорошая 🤗💓🌟🎶🌹"
"наказана"
"Красотка😍"
Ранее мы сообщали, Дорофеева опубликовала видео, в котором показала лицо крупным планом.
Так, стилист "колдовал" над и так безупречной внешностью звезды, доводя каждую деталь до идеала. Надя, тем временем, шаловливо "стреляла" глазками.
«Мои глаза тебе все скажут», - коротко говорится в сообщении.
«Надя, это очень опасный приём!», «потрясающие глаза», «насколько же они у тебя красивые», «твои глаза просто космос», «ну просто огонь», «от тебя так и веет красотой», «невероятная», «горит моя душа», - отреагировали поклонники.
Кроме того мы писали, что Дорофеева эпатировала публику латексным костюмом, будто срисованным из фантастических романов. Девушка показала себя в полный рост в ультракоротком топе и шортиках, сверкнув стройной фигуркой. Также на ней были необычные босоножки на высокой платформе.
Напомним, со скандала стартовал новый сезон "Голос країни" с Тиной Кароль и Дорофеевой.
Как сообщала Politeka, шаловливая Надя Дорофеева в трусах взбодрила соблазнительными позами: "Завидуйте тихо".
Также Politeka писала, что счастливая Дорофеева в дерзком мини оголила пикантную часть тела и развлеклась с Позитивом.