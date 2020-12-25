Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева в новом образе всколыхнула Сеть

Как передает Politeka.net, 30-летняя певица опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в эпатажном виде во время важного события.

Так, Надя похвасталась полученной наградой от глянцевого журнала ELLE. Красотка появилась на вручении в черном брючном костюме и стильных ботинках на толстой подошве. Верх наряда дополнила пикантная "изюминка" в виде развратной "сеточки" на весь живот.

Счастливая Дорофеева с двумя косичками и букетом цветов не сдержала эмоций. Девушка обратилась к публике в подписи:

"Этот год - сложный, но уверена он стал годом внутренних открытий для каждого лично. Для меня этот год - именно тот, который изменил мою жизнь. Эта награда для меня подтверждение, что я делаю всё правильно. Спасибо большое ELLE @elle_ukraine! И спасибо слушателям и моим dodo family за то, что активно голосовали ❤️"

Одной из первых на пост певицы отреагировала телеведущая Леся Никитюк, оставив в комментариях сразу три сердечка.

Другие пользователи также присоеднились к обсуждения события:

"Какой красивый наряд 🤯🔥"

"Ты заслужила эту победу мы всегда рядом ♥️"

"Безумно красивая🤤🤤"

"Надя, ты достойна всех аплодисментов мира👏🙌👏, лучшая!!! Дальше больше♥️"

"Ты вдохновляешь💔"

"Наша ДОРОФЕЕВА выросла😍"

Ранее мы сообщали, Надя эпатировала публику кадром с мотоциклистом. Девушка оседлала "железного коня", прижавшись к спине водителя, который был в шлеме. Муж певицы, исполнитель Владимир Дантес не проявил ни капли ревности, а, наоборот, похвалил жену.

Напомним, как растерянную Дорофееву в развратном мини публично "арестовали" и поставили в неудобную позу

Также Politeka писала, что Дорофеева в латексе свела с ума откровенным образом