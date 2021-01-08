Украинцы заговорили о воссоединении полюбившегося многим дуэта Тины Кароль и Дана Балана
Как известно, украинская певица и ее молдавский коллега покорили фанатов своими кокетливыми взаимодействиями, граничащими с неприкрытым флиртом в эфире программы «Голос країни». В связи с этим многие украинцы были разочарованы, когда выяснилось, что Балан не вернется в судейское кресло в новом сезоне.
Тем не менее организаторы шоу вновь заинтриговали поклонников, рассказав о «сенсационном возвращении на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу».
На странице шоу в Инстаграм появилась публикация, в которой рассказывалось о шести интересных моментах предстоящего сезона. При этом, большинство заинтересовал именно анонс воссоединения популярного дуэта.
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Многие предположили, что этом будет именно Дан с Тиной. Однако, были и другие популярные варианты, среди которых оказались Потап и Настя Каменских, а также «Время и Стекло» - дуэт Нади Дорофеевой и Позитива.
«Про паузу Потап и Настя?) Или Время и Стекло?», «Конечно дует это будет Тины и Дана. Надо ж как-то рейтинг шоу поднимать», «Как думаете дует типа Дан и Тина или Надя и Позитив?», «Без Тины Дана и Потапа это все не то...но может будет что-то интересное», - пишут люди.
Напомним, Тина Кароль обеспокоила фанатов измученным видом без макияжа.
Как сообщала Politeka, грустный Дан Балан ошеломил неожиданным образом, остались только глаза: «Как Кай из "Снежной Королевы"».
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