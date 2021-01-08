Популярная певица Тина Кароль показала настоящую себя без макияжа и украшений

Популярная артистка привыкла поражать сеть яркими образами в дизайнерских нарядах и с нюдовым макияжем на лице. При этом главной фишкой знаменитости является красная помада, с которой Кароль появляется едва ли не на каждом важном мероприятии.

В то же время дома или на отдыхе, а также вне работы певица старается не наносить макияж, чтобы не портить кожу. Звезда не только избегает внимания, но и в повседневных делах не показывает личных кадров. В виде исключения Тина периодически демонстрирует подготовку к концертам или же кадры с работы в студии.

Как видно на небольшом ролике, в этот раз Кароль засветилась в необычном уставшем виде, который озадачил поклонников. По их мнению, певица выглядела без макияжа не так, как обычно, а слишком изнеможенной и даже депрессивной.

«Теперь, когда смотрю истории Тины постоянно в голове : «А куда я пришла» спасите 🤣🤣🤣;Вы замечательная талантливая певица Украины настоящая без пафосная, успехов вам, и новых вдохновений; Непривычно и не понятно....; Все загадками не так как все....; Не узнаю... Я подумала, что это Оля Полякова... 🙄; Тина тебе идёт без💄».

Несколько дней назад в сети появились архивные фото, сделанные во время встречи телеведущей для записи очередного выпуска шоу "Світське життя" с Тиной Кароль. Тогда, четыре года назад, Екатерина приехала специально к загородному дому певицы и устроила той оригинальное поздравление.

Стоит отметить, что 25-го января Тина Кароль празднует свой день рождения, поэтому в сети продолжают появляться фото с данной встречи знаменитостей.

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