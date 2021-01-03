Катя Осадчая и Юрий Горбунов прогулялись по праздничному Киеву вместе с сыночком Иваном

Как сообщает Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются в любое время года активно проводить досуг, чтобы не дать заскучать сыночку Ивану. Так, звездная семья выбралась в центр Киева, поближе к новогодним елкам с разноцветными огнями и аттракциона.

Телеведущая поделиласься в Instagram самыми яркими моментами вечерней прогулки.

На кадрах можно увидеть улыбающеюся телеведущую, которая делает селфи, катаясь на карусели, где даже взрослые могут ощутить себя детьми.

"Вы давно катались на каруселях? Я уже третий раз за последнюю неделю", - призналась Осадчая в подписи к снимку.

Для прогулки ведущая выбрала комфортную одежду. Она примеряла серо-зеленое пальто, бежевую шапку и завязала на шее шарф, который добавил ее образу уюта. На лице она сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

Также Осадчая сняла на камеру, как Ваня катается на детском мотоцикле. Мальчик расположился на байке. А Горбунов стоит рядом, контролируя, чтобы езда была безопасной. Тем временем звездная мама сделала селфи на память будущего мотоциклиста. На кадрах семья получилась, яркой и позитивной, аж настроение поднялось.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под соответствующими позитивными и яркими снимками, ведь их Осадчая засветила в своем Instagram-Stories.

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