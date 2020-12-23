Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая впечатлила фанатов роскошной фигурой в платье с декольте

Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«На протяжении всего годы вы просили нас выходить пораньше и мы воплощаем ваши желания. Наша новогодняя грандиозная праздничная вечеринка в студии Светской жизни уже в эту субботу в 22:15», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Осадчая позирует в платье «в пол» и с экстремальным декольте. Благодаря этому видна точеная фигура телеведущей, которую оценила жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина: «Катюша, ты шикарная. И гости бомба».

«Какая красивая», «стиль и грация», «похожи на Роксолану», «очень красиво – королева», «как всегда – великолепны», - пишут другие ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Екатерина Осадчая порадовала публику ярким кадром и теплыми словами

Улыбающаяся и игривая Осадчая, с идеальной укладкой и нежным макияжем, позировала рядом с украшенной елочкой, в бликах огоньков (хотя, возможно, это "фильтр" такой).

Девушка кокетливо поставила одну руку на пояс и слегка наклонила голову.

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