Телеведущая Екатерина Осадчая порадовала публику ярким кадром и теплыми словами

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в обтягивающем платье молочного оттенка.

Улыбающаяся и игривая Осадчая, с идеальной укладкой и нежным макияжем, позировала рядом с украшенной елочкой, в бликах огоньков (хотя, возможно, это "фильтр" такой).

Девушка кокетливао поставила одну руку на пояс и слегка наклонила голову.

"С Днем святого Николая! Надеюсь, что Николай принес всем под подушку много здоровья, удачи, вдохновения, радости и что-нибудь вкусненькое :) что вы нашли под подушкой? # Святиймиколай # праздника", - подписала кадр телеведущая.

Пользователи тут же прокомментировали, засыпав красотку комплиментами, - ее мужу Юрию Горбунову очень повезло с такой красоткой. "Лайк" поставила даже певица Миша Романова.

"🔥Прелестная 😻"

"Надзвичайно красива!🔥❤️"

"Гарне фото😍"

"Не нашла ничего. Карантин😂"

"У себя под подушкой нашла счастье😍а вот дочка нашла набор детских печатей😁😊"

"Ну если от такой красавицы, то можно и розгу :))) 😂😂"

Ранее мы сообщали, как Горбунов впечатлил видом в костюме Деда Мороза на домашнем фото. Скорее всего, шоумен вырядился так для жены и сына.

Видно, что он наспех примерил наряд - из под воротника выбивался черный не то пиджак, не то халат, а на ногах "красовались" серые тапочки.

Тем не менее, настроение у Горбунова, судя по всему, уже праздничное, чем он и решил поделиться с публикой.

"А вы в Деда Мороза и Святого Николая до какого возраста верили? Я и сейчас верю!! 😇 # скороновийрик # святкуеморазом😊😻😘❤", - говорится в подписи.

Напомним, Горбунов из «Танців з зірками» расцвел в объятиях Осадчей, кадры идиллии: «Юрчик, как довольный кот»

Как сообщала Politeka, Горбунов на «Танцях з зірками» дал жару с Мейхер и Кароль, счастливы обе: «Было горячо!».