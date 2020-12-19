Телеведущая Екатерина Осадчая порадовала публику ярким кадром и теплыми словами
Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в обтягивающем платье молочного оттенка.
Улыбающаяся и игривая Осадчая, с идеальной укладкой и нежным макияжем, позировала рядом с украшенной елочкой, в бликах огоньков (хотя, возможно, это "фильтр" такой).
Девушка кокетливао поставила одну руку на пояс и слегка наклонила голову.
"С Днем святого Николая! Надеюсь, что Николай принес всем под подушку много здоровья, удачи, вдохновения, радости и что-нибудь вкусненькое :) что вы нашли под подушкой? # Святиймиколай # праздника", - подписала кадр телеведущая.
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Пользователи тут же прокомментировали, засыпав красотку комплиментами, - ее мужу Юрию Горбунову очень повезло с такой красоткой. "Лайк" поставила даже певица Миша Романова.
"🔥Прелестная 😻"
"Надзвичайно красива!🔥❤️"
"Гарне фото😍"
"Не нашла ничего. Карантин😂"
"У себя под подушкой нашла счастье😍а вот дочка нашла набор детских печатей😁😊"
"Ну если от такой красавицы, то можно и розгу :))) 😂😂"
Ранее мы сообщали, как Горбунов впечатлил видом в костюме Деда Мороза на домашнем фото. Скорее всего, шоумен вырядился так для жены и сына.
Видно, что он наспех примерил наряд - из под воротника выбивался черный не то пиджак, не то халат, а на ногах "красовались" серые тапочки.
Тем не менее, настроение у Горбунова, судя по всему, уже праздничное, чем он и решил поделиться с публикой.
"А вы в Деда Мороза и Святого Николая до какого возраста верили? Я и сейчас верю!! 😇 # скороновийрик # святкуеморазом😊😻😘❤", - говорится в подписи.
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