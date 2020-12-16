Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов восхитил поклонников, показав нежный снимок с женой Катей Осадчей

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделился у себя в Instagram.

«11 сезон будет очень крутым! Каждый раз удивляюсь, откуда берется такое количество талантливых и голосистых людей», - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Горбунов буквально «расцвел» в момент, когда его приобняла красавица-жена.

«Юрчик как довольный кот», «Катюша у вас красавица», «вот это пара, вот это я понимаю», «супер выглядите - бомбезно», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как проводит время с сыном, пока его жена Екатерина Осадчая работает

На снимке ведущий запечатлен дома с их с Осадчей трехлетним сыном Иваном. Отец и сын сосредоточено склонились над столом, на котором можно заметить раскраски. Мальчик уверенно работает над рисунком с рыбками, а папа ему в этом помогает.

«Пока наша мама на съемках – мы работаем», - подписал кадр Горбунов.

Напомним, Мейхер после дочерей привела на «Танці з зірками» 18-летнего сына, Горбунов не смолчал: «Дядька с усами».

Как сообщала Politeka, Горбунов на «Танцях з зірками» дал жару с Мейхер и Кароль, счастливы обе: «Было горячо!».

Также Politeka писала, что Горбунов из «Танців з зірками» засветил сияющий бюст Мейхер в вульгарном декольте: «Как Наде хорошо...».