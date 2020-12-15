Знаменитая украинская телеведущая Екатерина Осадчая вместе с мужем, артистом Юрием Горбуновым, предстали в ярких образах, и ни одни

В ожидании новогодних праздников звезды уже во всю участвуют в фотосессиях на фоне елок, пишет Politeka.net.

В этот раз Осадчая и Горбунов позировали на фоне новогодней красавицы, подарков и камина. Телеведущая была в красном платье с разрезом, раскрывшем ее стройные ножки. Одно плечо было оголено. В общем, образ получился очень стильным и ярким.

Муж звезды позировал в черном пиджаке и футболке. Горбунов прижался к супруге.

Оба улыбались и выглядели очень счастливим.

Также на фоне елки позировала и прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар. Украинская знаменитость улыбалась, представ в черной одежде со значком известного бренда.

"Основной идеей новогодней промо-кампании 1 + 1 стало возвращение к неизменным традициям и переосмыслению истинных ценностей после бурных событий 2020 года, которые во многом изменили людей и их жизни. Поэтому звезды 1+1 в роликах празднуют Новый год дома в кругу близких друзей, связываясь с родными с помощью гаджетов. А тебе понравились наши праздничные ролики?", - поинтересовались авторы поста.

За 15 минут пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Красивые ❤️🔥", "Вауууу очень хорошие фото", "Очень хорошо 😍😍", "Хорошее платье ❤️", "Новогодняя атмосфера", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая решила сфотографироваться с певцами Олегом Винником и Димой Монатиком.

Осадчая же, как обычно, появилась в элегантном образе.

Напомним, Юрий Горбунов попал в беду, появились фото с места ЧП: "Неуправляемая машина неслась...".

Как сообщала Politeka, Осадчая завернула бюст в объемные рюши, впечатлив видом на съемках "Голос країни": "Многим звездам надо бы...".

Также Politeka писала, как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей.