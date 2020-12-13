Телеведущая Екатерина Осадчая заинтриговала публику новым постом

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в стильном образе, в котором появится в новом сезоне проекта "Голос країни".

Так, Осадчая показала себя в белой блузе, украшенной объемными рюшами, и черных элегантных брюках, подчеркнувших ее стройную фигуру.

Зачесанные назад волосы, идеальный макияж и удачно подобранные украшения дополнили роскошный лук.

"Голос країни 11. Поехали !! Сезон будет 🎉", - подписала снимки Екатерина.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, предвкушая небывалое зрелище:

"Катя 😍😍😍 Как всегда — безупречный образ ❤️"

"Дуже гарний образ 😍"

"Ура, будет, что посмотреть♥️"

"Вечно молодая и стильная дама👍👍👌😍"

"Катя, ждем с нетерпением обязательно будем смотреть. Мы тебя любим. Привет Юре. Шлем воздушные поцелуйчики. ❤"

"Мисс Элегантность!"

"Многим звёздам надо бы поучиться у Кати, как себя преподносить в соц. сетях и не только"

Ранее мы сообщали, Осадчая покорила публику нежным и одновременно шаловливым образом в персиковом сарафане со "вкусным" декольте. Фото звезды у себя в Инстаграм поделился ее муж, телеведущий Юрий Горбунов. Екатерина в красной шляпке и с обезоруживающей улыбкой произвела фурор.

"Мою дорогую, и всех Катюш поздравляю с Днем Ангела !! Будьте всегда любимыми!!", - говорится в сообщении.

"Красивая вы Катенька. Счастья, 🌷здоровья вам)", "С Днем Ангела Вас Катя!❤️😊🍒!", "Какая красивая", "Очень мило, Катя)))", "Волшебная Катя ❤️👍👌🌹🌹🌹", "С Днем Ангела Катеринку !!!", - отреагировали пользователи.

Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.

Также Politeka писала, что Осадчая показала очень редкое фото 18-летнего сына, о котором мало кто знает: "Сынок - копия...".