Украинский телеведущий, актер Юрий Горбунов, ведущий проекта «Танці з зірками», поздравил свою любимую жену, Екатерину Осадчую

Пара Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей поженилась в 2017 году, сообщает Politeka.net. Супруги кажутся идеальными и очень счастливыми.

В этот раз актер поздравил жену в Днем ангела. В своем Инстаграм Горбунов опубликовал снимок красотки в сарафане с декольте. Завершили образ аксессуары, в том числе красный берет на голове.

Екатерина улыбалась и смотрела в камеру из-под пышных ресниц.

"Мою дорогую, и всех Катюш поздравляю с Днем Ангела !! Будьте всегда любимыми !! # Зднемкатерины # Екатерина # зсвятом", - написал артист.

За час пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"Красивая вы Катенька. Счастья, 🌷здоровья вам)", "С Днем Ангела Вас Катя!❤️😊🍒!", "Какая красивая", "Очень мило, Катя)))", "Волшебная Катя ❤️👍👌🌹🌹🌹", "С Днем Ангела Катеринку !!!", "Поздравляю)) с днем ангела 🎉🎉🎉🎉", "С днем Ангела, Катя. Будьте здоровы и счастливы "," с днем Ангела поздравляю! Счастья здоровья, успехов желаю! 💐💐💐💐😘😘 "," Катя поздравляю тебя с днем ангела❤️ "," поздравляю 💐💐💐💐💐", - написали пользователи сети.

Напомним, счастливый Горбунов с красавицей-женой. Обе звезды решили примерить белоснежные наряды, позируя на фоне одного из заведений. Поклонники пары не могли пройти мимо подобной красоты.

«А наша Катя тоже есть в одной серии «Больших Вуек» 2. Уже с понедельника...», - говорится в сообщении.

Пост собрал много лайков и комментариев.

Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.

Как сообщала Politeka, веселые Каменских и Осадчая с мужьями покрасовались в пестрых нарядах: "Тепленькие".

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