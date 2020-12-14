Знаменитый телеведущий Юрий Горбунов свою личную жизнь держит за семью замками

И все же, иногда, вытекают определенные подробности о том, кем была его первая жена и почему они расстались, пишет Odnaminyta.

Так, после окончания Киевского театрального университета Юрий течение 5 лет работал в Ивано-Франковском драматическом театре. Именно тогда он и познакомился со своей первой женой Людмилой.

Людмила была балетной танцовщицей в труппе, замужем, воспитывала дочь, а еще она на 10 лет старше Горбунова.

Но разница в возрасте и замужество не стало преградой для влюбленных. Людмила бросила ради Горбунова мужа и развелась с ним, забрала дочь и поехала в Киев к новому возлюбленному. В 1995 году, когда Горбунову было 25 лет, а Людмиле 35, они поженились.

После свадьбы Юрий официально удочерил дочь своей жены, а Людмила ушла из театра.

После переезда Людмила стала домохозяйкой, оставив театр и танцы, что, по словам Горбунова, его вполне устраивало. Пара прожила вместе 20 лет в мире и согласии, пока неожиданно брак не дал трещину и пара развелась в 2015 году.

В 2015 году у Юрия начался роман на площадке 2-го сезона передачи "Голос. Дети" с красавицей-соведущей Екатериной Осадчей. Хотя Осадчая и Горбунов долго не афишировали своих отношений. Лишь в феврале 2017 года Катя рожает сына Ваню и в этом же месяце влюбленные заявляют, что они поженились.



Пользователи сети заподозрили, что именно Осадчая является разлучницей после того, как в этом году Катя поздравила своего мужа с днем рождения в Инстаграм. В поздравлении она написала, что они с Юрой уже 5 лет вместе. Именно 5 лет назад Горбунов развелся с Людмилой.

Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.

Также Politeka писала, что Осадчая показала очень редкое фото 18-летнего сына, о котором мало кто знает.