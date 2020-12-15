Знаменитая украинская телеведущая Катерина Осадчая не упустила шанса сфотографироваться с Олегом Винником и Дмитрием Монатиком на съемках шоу «Голос країни»
Знаменитость поделилась соответствующим фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, звезды решили сфотографироваться за кулисами проекта во время съемок. На снимке Монатик и Винник позируют в традиционных костюмах, хотя пиджак Димы и выглядит для него явно длинноватым.
Осадчая же, как обычно, появилась в элегантном образе из черных брюк и кремовой атласной блузки с открытыми плечами. Судя по счастливой улыбке на ее лице, ведущая очень рада позировать в компании звездных красавцев.
Любопытно, что фото сделал муж Осадчей – ведущий Юрий Горбунов.
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«Мужская часть тренерского состава ОV, M и Voice. Сезон будет веселым и ярким», - подписала кадр Осадчая.
Ее поклонники тут же отреагировали на фото.
«Катюша прелесть прелестная!», «Какая "перезагрузка"? На манеже одни и те же», «Осадчая - бомба. Вау!», «Замечательно. Положительные эмоции очень нужны», «Одна красавица остальные жюри», - пишут комментаторы.
Напомним, что на днях Горбунов рассказал, как попал в беду из-за гололеда. Так, на въезде в гараж его неуправляемая машина понеслась в забор и рядом припаркованные авто.
Однако, ему на помощь пришел его кум Потап, который на ходу подсыпал соль под колеса машины.
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