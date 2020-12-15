Все на глазах у мужа

Знаменитая украинская телеведущая Катерина Осадчая не упустила шанса сфотографироваться с Олегом Винником и Дмитрием Монатиком на съемках шоу «Голос країни»

Знаменитость поделилась соответствующим фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, звезды решили сфотографироваться за кулисами проекта во время съемок. На снимке Монатик и Винник позируют в традиционных костюмах, хотя пиджак Димы и выглядит для него явно длинноватым.

Осадчая же, как обычно, появилась в элегантном образе из черных брюк и кремовой атласной блузки с открытыми плечами. Судя по счастливой улыбке на ее лице, ведущая очень рада позировать в компании звездных красавцев.

Любопытно, что фото сделал муж Осадчей – ведущий Юрий Горбунов.

«Мужская часть тренерского состава ОV, M и Voice. Сезон будет веселым и ярким», - подписала кадр Осадчая.

Ее поклонники тут же отреагировали на фото.

«Катюша прелесть прелестная!», «Какая "перезагрузка"? На манеже одни и те же», «Осадчая - бомба. Вау!», «Замечательно. Положительные эмоции очень нужны», «Одна красавица остальные жюри», - пишут комментаторы.

Напомним, что на днях Горбунов рассказал, как попал в беду из-за гололеда. Так, на въезде в гараж его неуправляемая машина понеслась в забор и рядом припаркованные авто.

Однако, ему на помощь пришел его кум Потап, который на ходу подсыпал соль под колеса машины.

Напомним, Юрий Горбунов попал в беду, появились фото с места ЧП: "Неуправляемая машина неслась...".

Как сообщала Politeka, Осадчая завернула бюст в объемные рюши, впечатлив видом на съемках "Голос країни": "Многим звездам надо бы...".

Также Politeka писала, как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей.