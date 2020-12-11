Украинский телеведущий Юрий Горбунов из проекта «Танці з зірками» рассказал, как попал в беду

Как сообщает Politeka.net, об этом артист написал на своей страницце в Instagram.

Горбунов отметил, что помог ему кум – Алексей Потапенко (Потап).

«Знаете что такое настоящий сосед!? Это человек, который не просто живет по соседству. Это человек, который в нужную минуту, приходит на помощь. Так как сегодня, когда на склоне, на въезде в гараж, моя неуправляемая машина неслась в забор и рядом припаркованные авто», - написал телеведущий.

Именно тут и пришел на помощь Потап.

«Как из-под земли появился кум с пачкой соли в руках. И здесь как замедленная сцена из кино - я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон!», - рассказал Горбунов.

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