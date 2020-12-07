Украинский телеведущий Юрий Горбунов из проекта «Танці з зірками» похвастался семейной идиллией с женой Катей Осадчей
Как сообщает Politeka.net, соответствующая фотография была опубликована на странице звезды в Instagram.
Похоже, артист немного устал за три месяца длительности проекта и очень обрадовался, что наконец-то смог провести выходной с семьей.
«Первое за три месяца воскресенье без Танцев! Настоящий выходной использован с пользой!! С грядущими!!», - написал телеведущий.
Каменских без штанов и стыда дала жару на парковке: «Ого, ляхи»
Дочь Елены Кравец из «Квартал 95» зажгла с подружкой и сняла все на камеру: мама будет в восторге
Роскошная Дженнифер Лопес в одном халате показала, с чего начинается ее утро: "Боже, это..."
Соблазнительница Ким Кардашьян подчеркнула свои достоинства зеленой кожей: "Ого, какое декольте"
На фото запечатлено, как Горбунов, Осадчая и их трехлетний сын наряжают елку.
Пользователи Сети восхищены теплым фото. Также многие обратили внимание на контраст со сценической и семейной жизнью артистов.
«Катерина такая необычная домашняя», «Как это мило», «Супер, очень вас люблю», «У вас всегда настоящие фото!!!!! Очень по-домашнему», «Вы такие намного лучше, чем в танцах с расфуфыренной Тиной... Катя ваша лучшая в том гадюшнике... Шоубиза... Счастья вам ...», «Самая милая и добрая семья! Искренние отношения!», «Так по домашнему 😍 не привычно вас видеть не в костюме», - пишут в комментариях.
Напомним, обиженный Остапчук публично сцепился с шоу Осадчей.
Как сообщала Politeka, веселые Каменских и Осадчая с мужьями покрасовались в пестрых нарядах: "Тепленькие".
Также Politeka писала, что Осадчая показала очень редкое фото 18-летнего сына, о котором мало кто знает: "Сынок - копия...".