Вот это сюрприз!

Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, чем занимаются накануне Нового года

Как передает Politeka.net, соответственные кадры телеведущая опубликовала на своей страничке в Instagram.

До боя курантов осталось не так уж много времени и знаменитостям, как и обычным людям не чужды предпраздничные заботы.

На опубликованных кадрах Горбунов приводил в порядок свой наряд на праздник.



"Чем занимается папа накануне Нового года? Гладит костюм Святого Николая", - прокомментировала процесс Осадчая.



Телеведущая обратила внимания на причудливые гольфы Горбунова, и предложила ему одеть их на празднования Нового года.

"Это мне гномы подарили", - с улыбкой на лице ответил Юрий,

Пара разговаривала шепотом и, судя по всему, скрывали диалог от спящих детей.

"Ребенок завтра будет в шоке. И мама тоже", - поделился увлеченный работой Горбунов.

Ранее мы сообщали, что украинцев удивил совместный снимок телеведущих с Настей Каменских и Потапом.

На опубликованном кадре звездные семейства предстали в непринужденной и теплой обстановке.

А вот внимание украинцев привлекла поза, в которой находились Катя Осадчая и Настя Каменских - многие заподозрили, что телеведущая ждет третьего ребенка.







Напомним, что Горбунов из "Голос країни" ошеломил забавами с подросшим сыном, Осадчая все пропустила: "Папаня молодец"

Как сообщала Politeka, у счастливой Осадчей заметили округлившийся животик, что скрывает Горбунов: "Похоже, Катя...".

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