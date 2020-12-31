Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, чем занимаются накануне Нового года
Как передает Politeka.net, соответственные кадры телеведущая опубликовала на своей страничке в Instagram.
До боя курантов осталось не так уж много времени и знаменитостям, как и обычным людям не чужды предпраздничные заботы.
На опубликованных кадрах Горбунов приводил в порядок свой наряд на праздник.
"Чем занимается папа накануне Нового года? Гладит костюм Святого Николая", - прокомментировала процесс Осадчая.
Телеведущая обратила внимания на причудливые гольфы Горбунова, и предложила ему одеть их на празднования Нового года.
"Это мне гномы подарили", - с улыбкой на лице ответил Юрий,
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Пара разговаривала шепотом и, судя по всему, скрывали диалог от спящих детей.
"Ребенок завтра будет в шоке. И мама тоже", - поделился увлеченный работой Горбунов.
Ранее мы сообщали, что украинцев удивил совместный снимок телеведущих с Настей Каменских и Потапом.
На опубликованном кадре звездные семейства предстали в непринужденной и теплой обстановке.
А вот внимание украинцев привлекла поза, в которой находились Катя Осадчая и Настя Каменских - многие заподозрили, что телеведущая ждет третьего ребенка.
Напомним, что Горбунов из "Голос країни" ошеломил забавами с подросшим сыном, Осадчая все пропустила: "Папаня молодец"
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