Украинский телеведущий Юрий Горбунов измотал сына, пока его жена Екатерина Осадчая трудилась на работе

Как сообщает Politeka.net, знаменитость выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" трогательное домашнее фото с трехлетним Иваном. Юрий Горбунов в розовой футболке-поло и серых шортах расположился с мальчиком за столом, чтобы порисовать красками.

Судя по фото, на какое-то время Ваня увлекся разукрашками, орудуя кисточками, но затем его сморил сон. Маленький художник лег папе на руки и заснул, а Юрий Горбунов решил не терять возможность и сделал селфи со спящим наследником.

"Когда папа с сыном сами остается на хозяйстве и ребенок "вырубается" на ходу", - поделился телеведущий в описании.

Пользователи сети пришли в восторг от домашних кадров Горбунова и похвалили звезду за воспитание ребенка:

"Так мило! Это смысл жизни..."; "Укатал папа Иванка!"; "Юрчик, бог в помощь"; "Папаня молодец"; "Хата на тата"; "Горбунович Горбунов радий вас бачити!"; "Урисовал" сына!".

Недавно Юрий Горбунов рассказал, как рэпер Потап спас его от большой беды. По словам ведущего, из-за гололеда он едва не врезался на машине в забор и припаркованный рядом автомобиль, однако его кум и сосед Алексей Потапенко вовремя подоспел на помощь с пачкой соли в руках:

"И здесь как замедленная сцена из кино - я в холодном поту и Алексей на ходу сыпет соль под колеса. Кум, спасибо тебе и поклон!".

Напомним, мама Кати Осадчей покорила молодостью и безупречной фигурой, Горбунову с тещей повезло: "Горько через 40 лет!".

Как сообщала Politeka, довольный Горбунов за рулем модной машины нарвался на критику: "Авто у всех разные, есть дорогие, а есть..."

Также Politeka писала, что Горбунов из «Танців з зірками» похвастался домашними развлечениями с сыном: «Победила…».