Известный украинский ведущий Юрий Горбунов поделился зимней радостью

Шоумен опубликовал новый пост в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Горбунов не смог промолчать, увидев заснеженные виды на улице, которые в последние годы стали непривычными для украинцев.

«Уже становится привычным, что зимы малоснежные! Поэтому радуемся, что хотя бы сегодня день похож на декабрь. Хотя грудами не падает», - написал ведущий, обыграв в своем посте украинское слово «грудень».

Он также поделился свежим фото, на котором сидит в машине с модным кожаным салоном в теплой зимней куртке и с довольной улыбкой на лице. Горбунов явно рад такому снежному деньку.

Поклонники ведущего не смогли пройти мимо его поста.

«Он завтра подтает, потом замерзнет и будет грудами», «Да, реально круто», «гарний хлоп, а еще лучший ведущий», - пишут украинцы в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто не разделил радости ведущего:

«Простите Юра, но страна наша не готова, когда на дорогах гололедица, лучше, чтобы не было снега, на дорогах будет безопаснее, авто у всех разные, есть дорогие, хорошие, а есть не дорогие, поэтому лучше на дорогах без снега, вам здоровья и вашей семье».

Напомним, мама Кати Осадчей покорила молодостью и безупречной фигурой, Горбунову с тещей повезло: "Горько через 40 лет!".

Как сообщала Politeka, Горбунова заклеймили позором из-за опрометчивого поступка з известной ведущей: "Юра, не портите себе репутацию!".

Также Politeka писала, что Горбунов из «Танців з зірками» похвастался домашними развлечениями с сыном: «Победила…».