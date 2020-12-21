Телеведущий Юрий Горбунов нарвался на жесткую критику
Как передает Politeka.net, 50-летний шоумен опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал вместе с коллегой, ведущей программы "Право на владу" Натальей Мосейчук.
На селфи улыбающийся Горбунов стоял впритык к Мосейчук, он стал гостем передачи.
"С Натальей, на ее территории!! Хозяйка, Право на владу гостинна!! #Плюсы #правонавласть #1plus1mediahrteam", - подписал кадр ведущий.
Большинство пользователей накинулись с критикой в комментариях:
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"Какие же вы отвратительные лицемеры"
"И фото - трэш какой-то, вы сами его выбрали? Или это враги подбросили. Что один, что второй писки поскладывали как нелюди 🤢"
"Мосейчук надо полтора метра и маску, еще и рот открыт, неприятно и не гигиенично, пример для народных масс"
"Ведущая очень нравится, но сама передача зачем, они сидят разговаривают и всё, друг друга обосрали и разошлись😡"
"Юра, не портите себе репутацию. Зачем вам и украинская скабеева?"
"Найкращі ведучі!🤩"
"Наташенька, ви велика молодець) дивлюсь Ваша передачу тільки через Вас) вам терпіння"
"Профессионалы рядом! 💜"
Напомним, Мосейчук засветилась в предвыборном скандале. В своей программе более года назад журналистка обозвала граждан Украины «ботами» за то, что ее раскритиковали по итогам эфира. Так, в ходе передачи у телеведущей сдали нервы, и она назвала пользователей «Фейсбук» «ботами».
В частности, Мосейчук обратилась к тем гражданам нашей страны, которые возмущались по поводу ее непрофессионального поведения в программе «Право на владу», одним из гостей которой был Петр Порошенко. В Сети тогда даже запустили флешмоб #янебот.
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