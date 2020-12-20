Украинский шоумен и телеведущий Юрий Горбунов из проекта «Танці з зірками» похвастался домашними развлечениями с сыном
Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.
«Йога с усложнениями. У Ивана в садике тоже есть йога! Сегодня он решил присоединиться ко мне. Ненадолго. Победила пассивная йога», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии можно заметить Горбунова, который лежит с сыном посреди комнаты с сыном на животе.
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«Пример папы, авторитет папы – это важно для Ванечки», «это очень круто – делать что-то вместе», - пишут пользователи сети.
До этого мы рассказывали, что шоумен и ведущий проекта "Танці з зірками" Юрий Горбунов обескуражил неожиданным фото и шутливым признанием
Так, Юрий стоял в красной шубе и шапке Деда Мороза возле по-новогоднему украшенного камина. Видно, что он наспех примерил костюм - из под воротника выбивался черный не то пиджак, не то халат, а на ногах "красовались" серые тапочки.
Тем не менее, настроение у Горбунова, видимо, уже праздничное, поэтому он решил разогреть и публику.
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Как сообщала Politeka, Горбунов на «Танцях з зірками» дал жару с Мейхер и Кароль, счастливы обе: «Было горячо!».
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