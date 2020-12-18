Для кого так принарядился?

Шоумен и ведущий проекта "Танці з зірками" Юрий Горбунов обескуражил неожиданным фото и шутливым признанием

Как передает Politeka.net, 50-летний артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстал в костюме одного известного сказочного персонажа.

Так, Юрий стоял в красной шубе и шапке Деда Мороза возле по-новогоднему украшенного камина. Видно, что он наспех примерил костюм - из под воротника выбивался черный не то пиджак, не то халат, а на ногах "красовались" серые тапочки.

Тем не менее, настроение у Горбунова, видимо, уже праздничное, поэтому он решил разогреть и публику.

"А вы в Деда Мороза и Святого Николая до какого возраста верили? Я и сейчас верю!! 😇 # скороновийрик # святкуеморазом😊😻😘❤", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать:

"Одежду у него отобрал ... и верит🤣"

"Хочу чтобы он приходил! А Вы для сына принарядились-перевоплотились?!"

"А вам советую вот этот прикид снять - не раздражайте Бычка😁 - ну не любит он Красный. 😄"

"Юра ты просто супер❤️❤️❤️"

"Та все верят, независимо от возраста. Просто не признаются"

"О! Готовий! А до кумів теж прийде?)😂😘"

Ранее мы сообщали, Горбунов похвастался пикантным закулисным снимком со своей женой, тоже ведущей, Екатериной Осадчей. Парочка позировала на съемках "Голосу країни".

Девушка обняла супруга одной рукой прижавшись к нему сзади. Оба счастливо улыбались.

«Юрчик как довольный кот», «Катюша у вас красавица», «вот это пара, вот это я понимаю», «супер выглядите - бомбезно», - отреагировали пользователи.

Напомним, Осадчая в объятиях Горбунова заворожили красотой вместе с Кухар из "Танців з зірками": "Вауууу..."

Как сообщала Politeka, Горбунов на «Танцях з зірками» дал жару с Мейхер и Кароль, счастливы обе: «Было горячо!».

Также Politeka писала, что Горбунов из «Танців з зірками» засветил сияющий бюст Мейхер в вульгарном декольте: «Как Наде хорошо...».