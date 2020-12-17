Украинский телеведущий Юрий Горбунов заинтриговал шалостями со звездными тренерами в студии шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в соцсети "Инстаграм" он показал, что происходит за кадром телекамер. Для первого выпуска Юрий нарядился в бордовый костюм и белую футболку, которые подчеркнули его атлетичное телосложение.

Ведущий поймал момент, когда все судьи встанут со своих кресел и сделал селфи. Как видно на фото, Дмитрий Монатик и Олег Винник предпочли строгие костюмы с рубашками, а вот женская половина так и приковывает внимание, аж глаза разбегаются. Тина Кароль надела костюм оливкового цвета, изюминками которого стал вырез юбки у бедра, а также жилетка на пуговицах с вызывающим декольте. Надежда Дорофеева с непривычными для нее белыми волосами надела лоснящующся черную куртку в клеточку.

На заднем плане можно заметить жену Юрия Горбунова - Екатерина Осадчая стала его соведущей в новом сезоне проекта. Она пришла на съемки в белом топе и контрастных черных штанах. Звездные супруги успели сделать селфи на фоне тренеров, когда те расположились на своих рабочих местах.

"11 сезон! Обновленный состав тренеров! Голос страны рулит!", - поделился эмоциями Горбунов в описании.

Пользователи социальной сети принялись обсуждать внешний вид звезд в комментариях:

"Тина когда увидит эту фотку 🗿🗿🗿🗿"; "как же не хватает Дана и Потапа 🤧🤧🤧"; "Тина на разборки выскочить будто решила"; "О боги!! Тина видела эту фотку??? Кошмар"; "Скорей бы уже первые выпуски"; "У всех весёлые прекрасные лица, одна Тина в образе, вожделенная".

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