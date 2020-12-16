Телеведущая Екатерина Осадчая показала, как развлекается с мужем Юрием Горбуновым на съемках шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, звезда программы "Світське життя" раскрыла неизвестные таланты своего любимого мужчины. Она выложила видео из закулисья на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Совсем скоро на телеэкранах стартует 11 сезон вокального шоу "Голос країни", ведущими которого на этот раз стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Супруги весело проводят время на работе и делятся забавными кадрами. Так телеведущая нарядилась в белом топе необычного дизайна с открытым плечом и оборками, напоминающими цветы, а также в черных брюках. Можно заметить, что красотка не надела бюстгальтер. Горбунов же запечатлен в коричневом костюме и белой футболке.

За кулисами шоу Екатерина Осадчая решила записать сториз и подбила своего мужа показать свои вокальные данные: "Юрка, может быть ты начнешь петь? Какую песню ты бы пел на слепых прослушиваниях?". Горбунов без колебаний согласился: "Рот у меня есть. По дорозі жук, жук, по дорозі чорний! Подивися, дівчинонько, який я моторний". В ответ Катя предположила, что такое исполнение понравится минимум одному из судей: "Ну, Олег Винник повернулся". "Я же волк", - пошутил Юрийи нежно поцеловал благоверную в щеку.

Затем Осадчая выложила в микроблоге ролики со сцены, один из них сняла певица и звездный тренер Надежда Дорофеева. Воспользовавшись возможностью, Екатерина еще и сплясала, притопывая на месте.

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