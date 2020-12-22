Телеведущая Екатерина Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала фото со своими родителями в 40 годовщину их свадьбы

Как передает Politeka.net, снимками она поделилась на своей странице в Инстаграм.

«40 лет вместе! Рубиновая свадьба. Двое детей, двое внуков и океан любви. Мама и Папа крутой пример для нас всех, как сохранить любовь, уважение и отношения сквозь годы», - написала Осадчая.

Также она показала кадры празднования годовщины родителей.

"Горько через 40 лет", - подписала Осадчая фото.

Мама Екатерины Анна Осадчая рассказала, как будущий супруг делал ей предложение.

«И ты говоришь: «Поехали в Ленинград». Я говорю: «Меня не отпустят». И ты говоришь: «Давай тогда поженимся», - рассказывает она на опубликованных «Сторис».

«Такая версия подходит», смеясь, ответил отец Екатерины Осадчей.

Также Анна Осадчая призналась, что рассказала маме обо всем после того, как подали заявление.

В Сети поздравляют родителей Кати Осадчей с такой впечатляющей датой. Также фолловеры телеведущей поражены тем, как молодо и стильно выглядит ее мама.

"Мама красотка, что и говорить", "Поздравляю! Красивые и такие молодые", "Мама вообще крутая. Супер", - пишут в комментариях.

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