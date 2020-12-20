Телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о своем отношении к интерьеру в доме



Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Instagram.



"Для меня пространство, в котором живешь - это поле для творчества и постоянных изменений. Я обожаю предметы декора и интерьера и с восторгом слежу, как развивается украинский дизайн. И когда наши получают всемирную известность, меня охватывает невероятная гордость", - поделилась украинская знаменитость.



На опубликованном кадре телеведущая предстала в сдержанном образе: облачилась Екатерина в стильную блузку, брюки и кроссовки.

Ранее мы рассказывали, что популярный украинский телеведущий и муж Екатерины Осадчей Юрий Горбунов показал трогательное фото с сыном и рассказал, как поздравил его с Днем Святого Николая.

На опубликованном кадре он сидел вместе с сыном возле новогодней елки и держал в руках машинку, которую подарил ребенку на День Святого Николая.

Напомним, Горбунов из "Танцев со звездами" расцвел в объятиях Осадчей, кадры идиллии: "Юрчик, как довольный кот»

Как сообщала Politeka, Горбунов на "Танцах со звездами" дал жару с Мейхер и Кароль, счастливые обе: "было горячо!".