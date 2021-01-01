Вот это да!

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов восхитил сеть скрытыми талантами красотки-жены Кати Осадчей

Как рассказывает Politeka, кадрами он поделился у себя на странице в Instagram.

«Наш новогодний ди джей», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Горбунов показал красотку-жену Катю Осадчую, которая исполняла дидейский сет, стоя за пультом.

Однако поклонники пары не могли что-либо сказать, поскольку их Горбунов разместил у себя в карусели Сторис.

До этого мы рассказывали, что телеведущая и модель Катя Осадчая порадовала фанатов своим новогодним образом

Ради фотографий Катя Осадчая примерила роскошное черное платье, декольте на котором сделано из блестящих бусинок.

На снимках великолепная Катя Осадчая сперва уселась на маленькую лавочку, акцентируя внимание фотографа на своих длинных ногах.

"2021 у нас на тебя большие планы! Всем хорошего года и воплощения всего, что нажелали этой ночью!!! 1 января день ленивый, а у вас?", - спросила Катя Осадчая у своих поклонников.

Напомним, что Осадчая выдала необычную тайну Горбунова

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