Снимки уже появились в соцсетях

Телеведущая Катя Осадчая порадовала фанатов своим новогодним образом

Свежие снимки ведущая шоу "Світське життя" опубликовала в своем микроблоге Instagram.

Ради фотографий Катя Осадчая примерила роскошное черное платье, декольте на котором сделано из блестящих бусинок.

На снимках великолепная Катя Осадчая сперва уселась на маленькую лавочку, акцентируя внимание фотографа на своих длинных ногах.

Позже в кадре ведущая "Світського життя", слегка раздвинув ножки, засветилась в обнимку с мужем Юрием Горбуновым.

"2021 у нас на тебя большие планы! Всем хорошего года и воплощения всего, что нажелали этой ночью!!! 1 января день ленивый, а у вас?", - спросила Катя Осадчая у своих поклонников.

Публикация понравилась поклонникам и они засыпали звезду лайками и восторженными комментариями.

"Какие вы хорошие", "С Новым годом. Любви, счастья и благополучия вашей семье", "Вы прекрасные, счастливого нового года", "И Вас с Новым годом!! Пусть реализуются все планы и мечты!! немного поработали и теперь можно отдохнуть", "Счастья вашей семье", - написали они под снимками.

Ранее мы рассказывали, что Катю Осадчую заподозрили в новой беременности.

На опубликованном кадре звездные семейства предстали в непринужденной и теплой обстановке.

А вот внимание украинцев привлекла поза, в которой находились Катя Осадчая и Настя Каменских - многие заподозрили, что телеведущая ждет третьего ребенка, ведь певица держала руку на животе телеведущей.

Напомним, что Осадчая выдала необычную тайну Горбунова

Как сообщала Politeka, у счастливой Осадчей заметили округлившийся животик, что скрывает Горбунов

Также Politeka писала, что счастливая Осадчая в платье с экстремальным вырезом заставила любоваться собой