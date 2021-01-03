Настя Каменских показала, как Потап любит наряжаться во время прогулок
Семейная пара продолжает радовать поклонников кадрами из своей повседневной жизни уже в новом году. Так, популярная певица показала, как они с мужем гуляют на свежем воздухе.
На новых кадрах Настю и Потапа можно увидеть во время прогулки в пуховиках. При этом Каменских выбрала белый наряд без особых излишеств и украшений, а вот ее муж решил нарядиться поярче.
Рэпер появился в кадре в ярко-красном костюме и зеленой шапке, при этом его шея была буквально увешана крупными золотыми цепями. Жена артиста не могла не обратить на это внимание.
«Наши суперлуки январские продолжаются. Я – в белом, а посмотрите на моего Лешу. Куда ты собрался, лапулечка моя? Куда ты все это нацепил?», - интересуется певица со смехом, глядя на экстравагантный наряд мужа.
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«Я иду в баню», - невозмутимо отвечает Потап.
Такой выбор наряда для похода в баню изрядно повеселил Каменских.
«Человек идет в баню…Если вдруг вы сомневались, что Леха не наряжается….», - добавила певица.
В свою очередь, ее муж отметил, что надел «первое попавшееся». Очевидно, что с чувством юмора у пары все в порядке, ведь весь их диалог сопровождается заливистым смехом Насти.
Напомним, Каменских подчеркнула животик легким платьем с пикантным разрезом, Потап светится от счастья: "Эх, нам бы...".
Как сообщала Politeka, Настя Каменских с экзотической прической сразила наповал испанскими мотивами: "после литра текилы".
Также Politeka писала, что Каменских эффектно сбросила пижаму, впечатлив фигурой в атласной комбинации: "Красивенная женщина".