Настя Каменских показала, как Потап любит наряжаться во время прогулок

Семейная пара продолжает радовать поклонников кадрами из своей повседневной жизни уже в новом году. Так, популярная певица показала, как они с мужем гуляют на свежем воздухе.

На новых кадрах Настю и Потапа можно увидеть во время прогулки в пуховиках. При этом Каменских выбрала белый наряд без особых излишеств и украшений, а вот ее муж решил нарядиться поярче.

Рэпер появился в кадре в ярко-красном костюме и зеленой шапке, при этом его шея была буквально увешана крупными золотыми цепями. Жена артиста не могла не обратить на это внимание.

«Наши суперлуки январские продолжаются. Я – в белом, а посмотрите на моего Лешу. Куда ты собрался, лапулечка моя? Куда ты все это нацепил?», - интересуется певица со смехом, глядя на экстравагантный наряд мужа.

«Я иду в баню», - невозмутимо отвечает Потап.

Такой выбор наряда для похода в баню изрядно повеселил Каменских.

«Человек идет в баню…Если вдруг вы сомневались, что Леха не наряжается….», - добавила певица.

В свою очередь, ее муж отметил, что надел «первое попавшееся». Очевидно, что с чувством юмора у пары все в порядке, ведь весь их диалог сопровождается заливистым смехом Насти.

Напомним, Каменских подчеркнула животик легким платьем с пикантным разрезом, Потап светится от счастья: "Эх, нам бы...".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских с экзотической прической сразила наповал испанскими мотивами: "после литра текилы".

Также Politeka писала, что Каменских эффектно сбросила пижаму, впечатлив фигурой в атласной комбинации: "Красивенная женщина".