Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила ярким образом на новогодней вечеринке
Как передает Politeka.net, певица приняла участие в новогоднем концерте, который транслировал телеканал «Украина». Певица выбрала для исполнения своего хита весьма необычный образ. Она была одета в обтягивающий блестящий комбинезон и массивные ботинки. На голове у Насти красовалась весьма экзотическая прическа из кос, украшенных кольцами.
Красотка зажигала под испанские мотивы вместе со своим балетом. Танцовщики были одеты в шляпы и необычные костюмы. Номер получился очень эффектным, но не всем пришелся по душе.
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«Кстати, отдельное спасибо за то, что все звезды были одеты!», «Настя зажгла как следует», «Круто, красиво, профессионально. Каждый номер шедевр», «Концерт крутой, ведущие супер. Могилевская и NK как-то не вписываются. Настя набор слов песня -такое себе (после литра текилы)», «Каменских поет такую фигню. Хорошо, что люди не понимают», «НК отстой, хоть бы не позорила Украину», «Каменских супер», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских прижалась к телеведущему Юрию Горбунову, который в новогоднюю ночь решил примерять костюм Деда Мороза.
Напомним, что кокетливая Каменских обескуражила новогодним образом в крошечном платье: "А животик то видно".
Как сообщала Politeka, Каменских эффектно сбросила пижаму, впечатлив фигурой в атласной комбинации: "Красивенная женщина".
Также Politeka писала, что горячая Каменских неожиданно сменила образ и удивила всех скромностью: "Очень красиво и мило...".