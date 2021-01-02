Популярная украинская певица Настя Каменских впечатлила ярким образом на новогодней вечеринке

Как передает Politeka.net, певица приняла участие в новогоднем концерте, который транслировал телеканал «Украина». Певица выбрала для исполнения своего хита весьма необычный образ. Она была одета в обтягивающий блестящий комбинезон и массивные ботинки. На голове у Насти красовалась весьма экзотическая прическа из кос, украшенных кольцами.

Красотка зажигала под испанские мотивы вместе со своим балетом. Танцовщики были одеты в шляпы и необычные костюмы. Номер получился очень эффектным, но не всем пришелся по душе.

«Кстати, отдельное спасибо за то, что все звезды были одеты!», «Настя зажгла как следует», «Круто, красиво, профессионально. Каждый номер шедевр», «Концерт крутой, ведущие супер. Могилевская и NK как-то не вписываются. Настя набор слов песня -такое себе (после литра текилы)», «Каменских поет такую фигню. Хорошо, что люди не понимают», «НК отстой, хоть бы не позорила Украину», «Каменских супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских прижалась к телеведущему Юрию Горбунову, который в новогоднюю ночь решил примерять костюм Деда Мороза.

Напомним, что кокетливая Каменских обескуражила новогодним образом в крошечном платье: "А животик то видно".

Как сообщала Politeka, Каменских эффектно сбросила пижаму, впечатлив фигурой в атласной комбинации: "Красивенная женщина".

Также Politeka писала, что горячая Каменских неожиданно сменила образ и удивила всех скромностью: "Очень красиво и мило...".