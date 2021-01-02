Українська співачка Настя Каменських повеселилася в піжамі і стильному новорічному образі

Популярна артистка звикла знімати різні ролики в додатку "Тік-ток", щоб привернути увагу до себе. Каменських для цього завжди намагається змінити образи, переодягнутися на камеру і зробити щось смішне. Цього разу зірка вирішила поділитися відео з новорічним перетворенням.

На фан-акаунтах тут же з'явився новий запис артистки, в якій вона, немов Попелюшка, змінює свій вигляд з домашнього і простого на розкішний Новорічний. У відео спочатку співачка з'явилася в червоній піжамі з атласу і мило позувала біля каміна. Потім, вирішивши кинути туфлю на ніжку, змінила образ як за помахом чарівної палички.

Атласна сукня-комбінація на тонких бретельках і з вирізом на стегні чимало порадувало фанатів, адже образ зірки вийшов досить простим і в той же час відкритим.

Для святкування артистка вибрала лаконічне вбрання без зайвих прикрас і принтів. Співачка одягла тонку сукню на бретельках насиченого бірюзового відтінку зі смарагдовим відливом. М'яка і струмлива тканина вдало підкреслила вигини зірки, фанати відразу відповіли:

«Солодка цукерка 🍭; Яка ти красива😍; І тебе 😘; Красива жінка ❤️; Боже, яка гарна😍😍; Красуня; А животик то видно🤰🏻👼; Ви дуже гарна🔥; Платьеее😍🔥; І тебе Настюш🔥; З наступаючим новим роком прекрасна красуня, нехай удача посміхається тобі і успіх супроводжує в усьому, миру і добра тобі й твоїм близьким 🎄; Гаряча красуня!!!; Краса😍».

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк

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