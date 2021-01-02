Украинская певица Настя Каменских повеселилась в пижаме и стильном новогоднем образе

Популярная артистка привыкла снимать различные ролики в приложении «Тик-ток», чтобы привлечь внимание к себе. Каменских для этого всегда старается сменить образы, переодеться на камеру и сделать что-то смешное. В этот раз звезда решила поделиться видео с новогодним преображением.

На фан-аккаунтах тут же появилась новая запись артистки, в которой она, словно Золушка, меняет свой вид из домашнего и простого на роскошный новогодний. В видео изначально певица появилась в красной пижаме из атласа и мило позировала у камина. Затем, решив бросить туфлю на ножку, сменила образ как по волшебству.

Атласное платье-комбинация на тонких бретельках и с вырезом на бедре немало порадовало фанатов, ведь образ звезды получился весьма простым и в то же время открытым.

Для празднования артистка выбрала лаконичный наряд без лишних украшений и принтов. Певица надела тонкое платье на бретельках насыщенного бирюзового оттенка с изумрудным отливом. Мягкая и струящаяся ткань удачно подчеркнула изгибы звезды, фанаты сразу ответили:

«Сладкая конфетка 🍭; Какая ты красивая😍; И тебя 😘; Красивенная женщина ❤️; Боже, какая красивая😍😍; Красуня; А животик то видно🤰🏻👼; Вы очень красивая🔥; Платьеее😍🔥; И тебя Настюш🔥; С наступающим новым годом прекрасная красавица, пусть удача улыбается тебе и успех сопутствует во всём, мира и добра тебе и твоим близким 🎄; Горячая красотка!!!; Красота😍».

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