Українська співачка Настя Каменських показала, як зустрічала Новий рік у стильному вбранні

Настя вирішила показати в Instagram яскравий образ, в якому зустрічала 2021 рік. Для святкування артистка вибрала лаконічне вбрання без зайвих прикрас і принтів. Співачка одягла тонку сукню на бретельках насиченого бірюзового відтінку зі смарагдовим відливом. М'яка і струмлива тканина вдало підкреслила вигини зірки.

Раніше Настя також розповіла, що в новорічну ніч у неї були танці, артистка порадила фанатам написати на папірці різні види танців - диско, місячна хода, Single Ladies руху, тверк, балет, вальс, клубні танці, рухи робота, ламбада і тд, щоб потім кожен з гостей станцював щось зі списку, а інші повторили за ним.

Шанувальники тут же почали вітати зірку зі святом і захоплюватися її красою. Не обійшлося і без слів про вагітність артистки:

«Солодка цукерка 🍭; Яка ти красива😍; І тебе 😘; Красива жінка ❤️; Боже, яка гарна😍😍; Красуня; А животик то видно🤰🏻👼; Ви дуже гарна🔥; Платьеее😍🔥; І тебе Настюш🔥; З наступаючим новим роком прекрасна красуня, нехай удача посміхається тобі і успіх супроводжує в усьому, миру і добра тобі й твоїм близьким 🎄; Гаряча красуня!!!; Краса😍».

До цього Настя спантеличила зовнішнім виглядом під час запису самого ролика. І справа була не в одязі, яку носить співачка. Шанувальників здивувало обличчя Каменських-фанати відзначили, що вона сама на себе несхожа.

Варто відзначити, що Каменських не користується уколами краси і підкреслює, що проти видалення і маскування зморшок, адже так їй здається, що зморшки – це сліди «посмішок». Тому найчастіше в своїх роликах зірка використовує спеціальний фільтр.

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