Украинская певица Настя Каменских показала, как встречала Новый год в стильном наряде

Настя решила показать в Инстаграм яркий образ, в котором встречала 2021 год. Для празднования артистка выбрала лаконичный наряд без лишних украшений и принтов. Певица надела тонкое платье на бретельках насыщенного бирюзового оттенка с изумрудным отливом. Мягкая и струящаяся ткань удачно подчеркнула изгибы звезды.

Ранее Настя также рассказала, что в новогоднюю ночь у нее были танцы, артистка посоветовала фанатам написать на бумажке разные виды танцев - диско, лунная походка, Single Ladies движения, тверк, балет, вальс, клубные танцы, движения робота, ламбада и тд, чтобы потом каждый из гостей станцевал что-то из списка, а остальные повторили за ним.

Поклонники тут же принялись поздравлять звезду с праздником и восхищаться ее красотой. Не обошлось и без слов о беременности артистки:

«Сладкая конфетка 🍭; Какая ты красивая😍; И тебя 😘; Красивенная женщина ❤️; Боже, какая красивая😍😍; Красуня; А животик то видно🤰🏻👼; Вы очень красивая🔥; Платьеее😍🔥; И тебя Настюш🔥; С наступающим новым годом прекрасная красавица, пусть удача улыбается тебе и успех сопутствует во всём, мира и добра тебе и твоим близким 🎄; Горячая красотка!!!; Красота😍».

До этого Настя озадачила внешним видом во время записи самого ролика. И дело было не в одежде, которую носит певица. Поклонников удивило лицо Каменских – фанаты отметили, что она сама на себя непохожа.

Стоит отметить, что Каменских не пользуется уколами красоты и подчеркивает, что против удаления и маскировки морщин, ведь так ей кажется, что морщины – это следы «улыбок». Поэтому чаще всего в своих роликах звезда использует специальный фильтр.

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