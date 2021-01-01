Популярна українська співачка Настя Каменських привітала своїх фоловерів з Новим роком та запостила миле фото біля ялинки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Каменських у соцмережі.
Так, в акаунті Насті з'явилась світлина, на якій вона позує біля новорічної ялинки, тримаючи себе руами за обличчя і посміхаючись на камеру. У Каменських на фото традиційно яскравий макіяж, а волосся - дуже пишне і кучеряве.
Вдягнена Каменських стильно і досить просто - у трикотажний костюм чорного кольору. "Родзинки" одягу додає те, що кофтинка дозволяє оголити плечі.
"З Новим роком, світ", - написала вона під фото.
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В коментарях Настю привітали з Новим роком і висловили захоплення її красою.
"Яка красуня", "І тебе з Новим роком, Настя!", "Дуже гарне, миле фото. Стільки ніжності!", "Красунечка", "Моя улюблена співачка", "З новим роком", "Яка гарна", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що в новорічну ніч Настя Каменських і Потап були разом з Юрієм Горбуновим, Катею Осадчою та іншими зірками українського шоуб-бізнесу. Горбунов завітав у гості до Каменських і Потапа в костюмі Діда Мороза.
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